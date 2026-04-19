【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の山田裕貴が4月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国での街中ショットを披露した。【写真】35歳イケメン俳優「普通にいてびっくり」変装なしの韓国満喫ショット◆山田裕貴、初めての韓国で街中ショット公開山田は「初めての韓国最高 買い物も電車も…」とつづり、韓国を訪れた際の様子を投稿。紙袋を手にした買い物風景や、電車移動中の姿、現地でのメイク中と思われるカットを披露した。また