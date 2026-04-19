女性から異性にアプローチするのは勇気がいりますが、残念ながら多くの男性は好意に鈍感なもの。さりげない言動で気持ちを匂わせても、なかなか気がついてもらえないようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「鈍感な男性でも理解できた『女性からのさりげない好意アピール』９パターン」をご紹介します。【１】飲み会の席などで、気がつけばよく隣に座っていた「なんか距離が近くて気がついた」（20代