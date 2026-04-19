５月１５日に行われる北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表まで１か月を切る中、代表候補の選手たちが１８日、各地で結果を残した。＊＊＊ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードは、国王杯決勝でＡマドリードを２―２で迎えたＰＫ戦で破り、６大会ぶりの優勝を決めた。久保は後半４３分から出場し、延長戦を含めて３０分以上出場。順調な回復ぶりを示した。イングランド・プレミアリーグではブライトンのＭＦ三笘薫がト