◆米大リーグエンゼルス１―４パドレス（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスの守護神Ｍ・ミラー投手が本拠のパイレーツ戦の９回に登板。今季１０試合目で１安打１四球と２人の走者を出すも、２三振と二ゴロに封じ７セーブ目を挙げた。この日はスライダーを有効に使った。先頭のモンカダにこの日最速の１０２・４（１６４・８キロ）を右前に打たれたが、その後はスライダーを決め球に３アウトを