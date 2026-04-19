東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は19日、公式サイトなどを更新。ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の公演をめぐり、同社が招待していた来場者が公演を妨げる行為をしたとしてバンドおよびファンに謝罪した。ミセスは18、19日にMUFGスタジアムで「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催しているが、JNSEは「昨日、MUFGスタジアム（