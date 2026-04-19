福岡県を中心に活動しているアイドル「ごちゃっと！」のメンバー・小日向優花が『週刊FLASH』（光文社）に登場。19日までに、アザーカットが公開された。【写真】小日向優花の衝撃カットも！同誌で美ボディを披露した虹咲カリナ92センチIカップの迫力あるプロポーションを7ページにわたって紹介。13歳の時から福岡でアイドルをしている、というだけあって、初登場ながらカメラを前にしても自然体。柔らかな笑顔を見せてくれた