女子ゴルフの国内ツアー、ＫＫＴ杯バンテリンレディスオープンは１９日、熊本県菊陽町の熊本空港ＣＣ（６５９５ヤード、パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位で出た高橋彩華（２７）が通算１４アンダーに伸ばし、今季２勝目、ツアー通算４勝目を挙げた。優勝賞金は１８００万円。