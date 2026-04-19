「2年前、私に懐いていた猫が虹の橋を渡り、その時の悲しみが深く、もう新たに猫は迎え入れないと決めていたのですが……見た目も仕草もそっくりな迷い猫を家に迎え入れてしまいました……大事に育てたいです」【写真】膝上でゴロン♡ 甘えん坊になった現在に注目Xに投稿されたそんな報告が話題です。「キィ」ちゃん（推定1歳・女の子）を家族に迎え入れたのは、Xユーザー・アヴェマナヴさん（@hotateyasan）。投稿には、亡く