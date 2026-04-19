親戚が集まると子どもにお小遣いやお年玉をくれる人もいて、ふれあいの一幕になりますよね。でももし身近な親族が、よく会っているにもかかわらず、お金だけは一度もくれないとしたら……。モヤっとしてしまうかもしれませんね。『実家住まいのフリーターの兄。私の子どもにお小遣いすらくれたことがありません。先日、母が「将来は伯父さん（兄）のことを頼むよー」と私の息子に言っているのを聞いてしまいました。だから「一度も