■MLBアスレチックス 7xー6 ホワイトソックス（日本時間19日、サター・ヘルス・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのアスレチックス戦に“2番・一塁”で先発出場。7回の第4打席で、センターバックスクリーン横に飛び込む7号ソロ本塁打を放った。前日の試合では自身メジャー初となる6号満塁本塁打を放つなど、3安打4打点の活躍でチームの勝利に貢献した村上。この日は、四球2つに空振り三振と無安打で迎えた7回の