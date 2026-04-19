テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の公式Xが19日までに更新。第3話の切り抜き動画が公開された。【場面写真】自宅に“不倫相手”を…演技に反響が寄せられた二階堂高嗣本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。モラハラ夫の不倫現場を