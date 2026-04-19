アメリカで開催された陸上競技大会「マウントサック・リレー」の男子走幅跳が、日本時間19日に行われ、橋岡優輝（27、富士通）が8m12（＋2.3m）の大ジャンプを見せ、優勝した。また男子200mに400mの日本記録保持者・中島佑気ジョセフ（24、富士通）が出場し、自己ベストでシーズンインした。【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！橋岡は今年から新たにジェレミー・フィッシャーコーチを