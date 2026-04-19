◇ファーム・リーグ阪神―広島（2026年4月19日SGL尼崎）阪神の梅野隆太郎捕手（34）が19日のファーム・リーグの広島戦に「5番・捕手」で先発出場し第1打席に左翼越えソロを放った。2回の第1打席、1死から広島・杉田の2球目のスライダーを捉えて左翼へソロ。今季2号となった。13年目の梅野は今季、キャリア初となる開幕2軍スタート。ここまで1軍昇格はないが、豪快な一発にファンもXで「1軍で見たい！」「梅野放り込ん