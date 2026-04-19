「ロッキーズ４−３ドジャース」（１８日、デンバー）ドジャースが痛恨の逆転負けで連勝が４でストップ。勝率８割への挑戦に失敗した。ドジャースは１５勝５敗で依然として勝率・７５０とＭＬＢ全体トップをキープしているが、２位・パドレスはエンゼルスとの接戦を制し、１４勝７敗の勝率・６６で１・５ゲーム差で追走している。さらに３位・ダイヤモンドバックスはブルージェイズに勝って４連勝で１３勝８敗の２・５ゲーム