【モデルプレス＝2026/04/19】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカットした姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳元モー娘。「小顔が際立つ」数年ぶりの新ヘア◆石川梨華、ばっさり切った新ヘアスタイル披露石川は「数年ぶりにばっさり切ったわ」「いつもありがとうございます」とコメントを添え、写真を投稿。肩ほどまであったセミロングの髪の毛をばっさりと切り、