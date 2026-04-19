【モデルプレス＝2026/04/19】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが4月17日、自身のInstagramを更新。旬を味わう“おうちごはん”を公開し、話題を呼んでいる。【写真】44歳テレ朝美人アナ「旬のご飯最高」ホタルイカ・みょうがなど使った春の食卓◆堂真理子アナウンサー、旬を味わう“おうちごはん”公開堂アナは「最近の＃おうちごはん は、ホタルイカのサラダとみょうがの天ぷら」とつづり、写真を投稿。トマトやレタスと合わせ