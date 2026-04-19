【モデルプレス＝2026/04/19】女優の原日出子が4月17日、自身のInstagramを更新。お庭ご飯の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「おしゃれな食卓」と話題の豪華手料理◆原日出子「お一人様お庭ご飯」メニュー公開原は「今日は お天気も良くて お散歩日和 朝のゴミ出しからの 朝散歩」とつづり、写真を投稿。「夕方 早めの夕飯は お一人様お庭ご飯です」と記し、テーブルの上にはワインを始め、アボカドとセ