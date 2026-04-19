歌手の工藤静香さん（55）が2026年4月12日、自身のインスタグラムを更新。ツアー先でのオフショットを披露した。公演前日の「大阪の旅」工藤さんは、「大阪の旅」といい、ブラウンのトレンチコートと黒ロングブーツを合わせたコーデやアップショット、バースデーケーキの写真などを投稿した。「公演前日にサクッとモリモリ夕食をいただきました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのミニ丈のトレンチ