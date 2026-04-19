◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１９日・みずほペイペイドーム）オリックス・西川龍馬外野手が「３番・左翼」で先発し、第２打席にチーム初安打を放った。１点ビハインドの４回２死、１ストライクからソフトバンク先発・松本晴の直球を捉え、中前打。続く中川が遊飛に倒れ、得点には結びつかなかった。前日のカード２戦目では、９回１死に無安打無得点投球を許していた上沢から中前打。“ノーノー阻止打”から２戦