Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社は、週１回以上、外食でラーメンを食べる全国の消費者５１３名を対象に、ラーメン業界の再編（Ｍ＆Ａ）に関する消費者意識調査を実施したと発表した。この調査によると、消費者の８３．０％がお気に入りのラーメン店の閉店を経験していることが明らかになった。閉店の原因としては「店主の高齢化や体調不良」「後継者がいなかった」が各４２．０％で並び、「原材料費や家賃の高騰による経