◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）西武・平良海馬投手に今季２７イニング目で初めて自責点がついた。試合前時点で３試合に登板し、１勝０敗、２４イニング自責０で、防御率はリーグ１位の０・００。ところが、３回に味方が４点を先制したその裏に２死二塁からレイエスに右前適時打を許した。４回には万波に、今季初被弾となるバックスクリーンへの今季８号ソロを浴びた。昨季は守護神を務めた右