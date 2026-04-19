◆パ・リーグ日本ハム―西武（１９日・エスコンフィールド）西武が４試合連続で先制した。両軍無得点の３回１死一、二塁で「１番・左翼」の桑原将志外野手が放った打球は左翼手前へ転がった。この当たりに、二塁走者・平沢が激走。捕手のタッチよりわずかに速く本塁に滑り込み、先制点をもぎ取った。その後１死一、二塁となって打席に入った「３番ＤＨ」の渡部聖弥外野手が内角低めの１３４キロフォークを振り抜いた打球は