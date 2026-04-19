◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）中日はベンチ入りメンバーから杉浦稔大投手を外した。日本ハムから金銭トレードで加入。１８日の阪神戦で出場選手登録されると、１点リードの７回から登板したが、３安打１四球で２失点の負け投手となった。１８日の試合後、井上一樹監督は「打たれたから出したことを後悔ではなく、『こういう場面でやってくれ』という彼への期待とメッセージもある」と語っていた。