コンビニ級のおいしさ！ シンプルなのに奥が深い「塩むすび」。コンビニで買うと思わず食べ切ってしまうのに、おうちで作るとなんとなく物足りなく感じることもありますよね。今回は、塩むすびがびっくりするほどおいしくなる裏ワザを紹介します。 ちょっとした工夫で、ご飯の甘みと塩味のバランスがぐっとアップ。シンプルだからこそ違いが際立つ、感動レベルの塩むすびが作れます。 調味料ごと炊き上げることで旨みを閉じ込