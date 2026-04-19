乗れば勝つ、そんな1日だった。15日の園田競馬で下原理（48）が自己最多タイ、兵庫県競馬歴代2位タイとなる1日6勝をマーク。この日行われた半分のレースを先頭で駆け抜けた。6鞍中、1番人気馬は4頭。見事だったのは4R「売布ガ丘（めふがおか）特別」（ダート820メートル、12頭立て）だ。単勝11.9倍、5番人気のオーシンキャンディ（牝4＝小牧、父シャンハイボビー）で好発を決め、3番手でレースを進めると、最終直線で上がり3F