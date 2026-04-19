“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が18日、YouTubeチャンネル『軽トラ女子全国旅』に出演。“ほぼすっぴん”を公開した。【動画】Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、ほぼすっぴん＆美ボディ全開でサウナ三田は「【三田悠貴の軽トラ旅】川沿いにある珍しいサウナ？／四万十グルメで川魚初体験！？【四国一周旅】」と題した動画内で、ほぼすっぴんで「軽トラサウナ」に入る様子を公開。「おもしろすぎ！めっちゃびっくりしてい