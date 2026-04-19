元アイドル・石川秀美さんとの間に５人の子供がいるタレント・薬丸裕英（６０）が１９日、ブログを更新。妻らが暮らすハワイの自宅での滞在を終え、日本に帰国することを報告した。自宅は海を見下ろす絶景で、薬丸は１、２カ月に１度はハワイへ。飛行機もＪＡＬのビジネスクラスを利用しており、上級会員らが利用できる、まるで高級ホテルのようなＪＡＬラウンジでの食事の様子なども発信している。今回は１６日付で「ラウン