◇パ・リーグソフトバンク ― オリックス（2026年4月19日みずほペイペイ）ソフトバンク山川穂高内野手（34）が、NPB最長身助っ人を攻略した。19日のオリックス戦に「5番・一塁」で出場し、2メートル13センチの先発ジェリーと初対峙（たいじ）。初回2死一、三塁でフルカウントからの9球目148キロツーシームを左前に運ぶ先制適時打を放った。「初見のピッチャーなので、とにかく食らいついていこうと思いました。最後は