GANG PARADEが、ベストアルバム『GANG FINALE』の先行シングルとして「Plastic 2 Mercy (GANG FINALE ver.)」を4月19日にデジタルリリース。また、同楽曲にHISASHI（GLAY）がギター演奏でゲスト参加していることが明らかになった。 （関連：GANG PARADE、遊び人と交わす大切な約束ここから始まる"最後”までのカウントダウン――『THANK YOU, PARADE』レポ） 「Plastic 2 Mercy」は、GANG PARADEの