ナポリを率いるアントニオ・コンテ監督が、18日に行われたセリエA第33節ラツィオ戦を振り返った。イタリアメディア『スカイ』が伝えた。前後半に1失点ずつで0−2の完敗。本拠地『スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ』での連続無敗は「26」で止まった。2024年12月8日のラツィオ戦後に始まった記録は、ラツィオに止められ、セリエAにおけるホームでの同カードは4連敗となった。17日に勝利していた首位インテルとの