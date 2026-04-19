J３の福島ユナイテッドFCは４月19日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST-B）第11節で、FC岐阜とホームで対戦している。この一戦で、59歳の三浦知良は、開幕戦以来のスタメン入り。ピッチに立つのは、途中出場した５節・AC長野パルセイロ戦以来、６試合ぶりだ。 J公式戦の最年長出場記録を59歳と１か月24日に更新したカズ。寺田周平監督は「ゴールに関わるプレー」を期待。「今週のトレーニングでも、チー