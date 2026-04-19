チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、マンチェスター・ユナイテッド戦を振り返った。プレミアリーグ第33節が18日に行われ、6位チェルシーはホームで3位マンチェスター・ユナイテッドと対戦。チャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に向けて負けられない一戦となったが、43分にマテウス・クーニャに先制点を決められると、追いつくことはできず、0−1で敗れた。この結果、リーグ戦4連敗を喫したチェルシー。イギリス