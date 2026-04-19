【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』にて、2週連続で『名探偵コナン』を深掘り。ゲストにちゃんみなを迎え、前編が4月18日に放送された。 ■「うわー！コナンだー！」（佐久間）「俺1回も観たことない」（日村） 番組史上初となる2週にわたっての放送となる『名探偵コナン』深掘り特集。その前編となる