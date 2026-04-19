【動画】七五三掛龍也と吉澤閑也が変装ナシで渋谷に降臨 Travis Japanの公式Instagramでは、メンバーの七五三掛龍也と吉澤閑也がCDショップを訪れた時の動画や写真を公開した。 ■Travis Japanの七五三掛龍也と吉澤閑也が渋谷のCDショップに降臨 この日の七五三掛は艶のある黒ジャケットにデニムを合わせたカジュアルスタイル。吉澤も黒パーカーにロゴ入りTシャツを合わせ、黒のパンツでまとめたブラック