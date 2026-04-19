元AKB48でタレント・実業家の板野友美（34）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。「ふりふりパーカー」姿を公開し、太ももをあらわにしたショットを披露した。【写真】「最高に可愛いっすね〜」「ふりふりパーカー」で太ももあらわな板野友美板野は「ふりふりパーカー ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返し ストリートなのにガーリーなところ。推し。空港ファッションにも取り入れたい」と投稿した。写真で