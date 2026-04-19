東京・池袋で高齢ドライバーの車が暴走し、母子ら１１人が死傷した事故から１９日で７年となった。妻の真菜さん（当時３１歳）、長女の莉子ちゃん（同３歳）を亡くした松永拓也さん（３９）らが現場近くの豊島区東池袋の慰霊碑に献花した。松永さんと、真菜さんの父・上原義教さん（６８）が、事故発生時刻の午後０時２３分頃から約１分間、慰霊碑に向かって手を合わせた。報道陣の取材に応じた松永さんは「２人の命を無駄に