3歳から子役として活動している横溝菜帆（18）が17日、Instagramを更新。ドラマ撮影現場でのオフショットを披露した。【映像】元子役・横溝菜帆の現在の姿（複数カット）2018年放送のTBS系ドラマ『義母と娘のブルース』で綾瀬はるか（41）の娘役を演じ、2019年にはNHKの朝ドラ『スカーレット』で大島優子（37）演じる主人公の同級生の幼少期を演じた横溝。2024年公開の映画『インサイド・ヘッド2』では、主人公・ライリーの