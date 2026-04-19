4月18日、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが、お天気キャスターを務める朝の情報番組『めざましどようび』に出演した。落ち着いたアナウンスでお茶の間から親しまれているが、フジテレビによる “タレント売り” に疑問を持たれているようだ。発端となったのは、15日に投稿された「フジテレビアナウンサー」公式Instagramの投稿だ。「ファッションブランド『KANGOL REWARD』とフジテレビがコラボし、上垣アナがモデルを務