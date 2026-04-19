Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホケース、正直もう飽きてませんか？ 買った当初は「これだ！」と思ったデザインも、数カ月経てば「まあ、これでいいか」になってくる。かといって、新しいケースを買うたびに数千円飛んでいくのもイタい出費です。そこへくると、背面ディスプレイを着せ替えられるという発想はいい筋をいっ