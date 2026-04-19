米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフ１回戦（７回戦制）で、レイカーズの八村塁がチームの勝利に大きく貢献した。西カンファレンスで第４シードのレーカーズは、１８日（日本時間１９日）にホームのロサンゼルスで第５シードのロケッツと対戦。得意の３点シュートを２本決めるなど、１４得点、２リバウンド、３スチール、２ブロックショットと攻守で躍動した。チーム最長の４１分３０秒プレーし、１０７―９８で白星スタ