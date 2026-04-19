ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が登板前日となった１８日（日本時間１９日）、ロッキーズの本拠地・クアーズフィールドでキャッチボールなどで調整した。標高１６００メートルの高地で打球が飛びやすく「打者天国」と称される敵地では初登板となる。高地特有の酸素濃度の薄さもあるが、本人は「今のところは感じないですね、普通にやれてますね。投げてないので、まだわかりませんが、飛ぶ、飛ばないの前に、しっかり自分が