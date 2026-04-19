ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（ＪＮＳＥ）が１９日、公式サイトで１８日に開催された「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のライブで発生した迷惑行為について謝罪した。同社は「ＭＵＦＧスタジアムに設置のＬＩＭＩＮＡＬＳＵＩＴＥ（スイートルーム）内で、公演中に弊社（ＪＮＳＥ）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演