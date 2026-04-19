◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽東大―早大（１９日・神宮）昨春のセンバツで優勝した横浜で主将を務めていた早大のスーパールーキー・阿部葉太が「１番・中堅」で先発出場。初回先頭の第１打席は遊ゴロに倒れたが、３回１死の第２打席でリーグ戦初安打をマークした。カウント１―１から、変化球をを捉えて投手の足元を鋭く抜ける当たりを中前へと運んだ。前日１８日の同戦では、「１番・中堅手」で先発出場して５