◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第２日▽法大１１―４立大（１９日・神宮）立大が法大に４―１１で敗れ、開幕から４連敗となった。今春リーグ戦は第１週の慶大戦が０―１１、４―１０、第２週の法大戦が２―１３、２―１１で敗戦。リーグ戦開幕から４戦連続の２ケタ失点負けは、リーグが早慶明法の４校で争われていた１９１９年春に法大が４戦連続で２ケタ失点しているが、２５年に六大学になってからは０８年春と２２年春の