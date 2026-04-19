◇女子ゴルフツアーKTT杯バンテリン・レディース最終日（2026年4月19日熊本県熊本空港カントリークラブ＝6595ヤード、パー72）7打差の10位で出た佐久間朱莉（23＝大東建託）が66と追い上げ、通算9アンダーの3位でフィニッシュした。最終18番では2オンに成功し、ピン下8メートルを決めてイーグルを奪い、観客の大歓声を浴びた。「今日はああいう距離がなかなか決まってくれなかったんですけど、最後は入ってくれたの