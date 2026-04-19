元卓球女子日本代表の福原愛さんが、2026年4月17日、無事に出産したことをオフィシャルサイトで報告しました。 【写真を見る】【 福原愛 】出産を発表「おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」昨年12月に一般男性と再婚＆妊娠を公表報告では「ご報告」と題し、「このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と記されてお