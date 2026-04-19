Billyrromが、ユニバーサル ミュージックとのグローバルパートナーシップ契約による所属を発表した。 （関連：【画像あり】Billyrrom、『Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=”』ライブ写真） この発表は、初のアジアツアー『Billyrrom Asia Tour 2026 “Jupiter=”』のファイナル公演となった4月18日のLegacy Taipei（台北）公演にて行われたもの。同ツアーは大阪、東京、ソウ