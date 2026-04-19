大相撲の雷部屋に師匠の雷親方（元小結・垣添）の長男・垣添玄空（はるく、埼玉栄高３年）が入門することが１９日、発表された。東京・墨田区にある部屋で会見。中学時代はスポーツをしていなかったが同高相撲部入学後に急成長し、名門の団体戦メンバーに選ばれて昨年８月の全国総体３位。昨年１０月の国民スポーツ大会の相撲少年団体で、埼玉県の準優勝に貢献した。実家でもある部屋への入門を決め、晴れやかな表情。父の雷親