◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が復帰第１打席の初球から快音を響かせた。「１番・右翼」でスタメン。両軍無得点の初回にＤｅＮＡ・石田裕の初球１４５キロを左前に運んだ。この日１軍に合流した新人。オープン戦で１２球団最多の２１安打を放ち、球団史上初の開幕１番を務めた。開幕４戦目の３月３１日・ヤクルト戦（神宮）の守備中に右肩を