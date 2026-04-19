タレントのビートたけしが１９日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、オーバーツーリズムの中での日本の観光地の生き残り策について私見を述べる一幕があった。この日の番組では、オーバーツーリズム対策として浮上している日本人と外国人観光客の間での「二重価格」について議論した。番組の最後で「俺、結構、仕事でいろんな所に行くけど、やっぱ観光地は観光地だよね」と話し出した